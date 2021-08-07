Руй Витория оценил работу российских судей
Главный тренер «Спартака» Руй Витория получил желтую карточку в концовке матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Нижнего Новгорода» (1:2).
— Вы получили предупреждение сегодня. Как вам работа арбитров в России?
— Это были эмоции. Может быть, я слишком импульсивно выражал свое мнение. Я хотел донести до арбитров, что нужно не только фиксировать нарушения, но и чувствовать ритм игры. Не нужно ломать игру паузами и остановками. В первых матчах к работе арбитров у меня не было претензий по части принятия решений. Я лишь хотел указать им, что нужно давать играть. Хотел донести это до них со всем уважением.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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