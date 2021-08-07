Хоккеист Сергачев о ситуации в «Спартаке»: «Такого я в нашей лиге не видел»
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев посетил матч 3-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом» (1:2).
— Следите за активностью «Спартака» в Telegram?
— Я читал пару интервью, что жена Федуна что-то говорит. Комментировать бы я это не стал, потому что я не разбираюсь в этом. Как и во всем футболе. Давайте лучше другие вопросы.
— Вы можете представить в НХЛ, что жена владельца имеет какие-то должности в команде?
— Нет, наверное. Там немного другой уровень. Там работают профессионалы. Бизнес-бизнес настоящий. Владельцы не лезут к генеральным менеджерам, менеджеры не лезут к тренерам, а тренерский штаб не лезет в личные жизни игроков. Поэтому у всех все получается.
— Что бы ваш нынешний генеральный менеджер сделал в этой ситуации?
— Не знаю. Наверное, лига бы решала этот вопрос, если бы что-то произошло. Такого я в нашей лиге не видел. Тяжело сравнивать. Там бизнес.
— Выносить все наружу — это плохо для бизнеса?
— У всех есть свои минусы и недочеты. Внутри всегда есть какие-то недопонимания, но если это выносить наружу — будет плохо. Для бизнеса тем более. Особенно для такого большого клуба, как «Спартак». Я понимаю гнев болельщиков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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