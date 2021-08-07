Хоккеист Сергачев о ситуации в «Спартаке»: «Такого я в нашей лиге не видел»

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев посетил матч 3-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом» (1:2).

— Следите за активностью «Спартака» в Telegram?

— Я читал пару интервью, что жена Федуна что-то говорит. Комментировать бы я это не стал, потому что я не разбираюсь в этом. Как и во всем футболе. Давайте лучше другие вопросы.

— Вы можете представить в НХЛ, что жена владельца имеет какие-то должности в команде?

— Нет, наверное. Там немного другой уровень. Там работают профессионалы. Бизнес-бизнес настоящий. Владельцы не лезут к генеральным менеджерам, менеджеры не лезут к тренерам, а тренерский штаб не лезет в личные жизни игроков. Поэтому у всех все получается.

— Что бы ваш нынешний генеральный менеджер сделал в этой ситуации?

— Не знаю. Наверное, лига бы решала этот вопрос, если бы что-то произошло. Такого я в нашей лиге не видел. Тяжело сравнивать. Там бизнес.

— Выносить все наружу — это плохо для бизнеса?

— У всех есть свои минусы и недочеты. Внутри всегда есть какие-то недопонимания, но если это выносить наружу — будет плохо. Для бизнеса тем более. Особенно для такого большого клуба, как «Спартак». Я понимаю гнев болельщиков.