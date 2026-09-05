Сумасшедший матч в Самаре! «Краснодар» упустил перевес в два мяча — не помог даже первый гол Кордобы в сезоне

«Крылья Советов» перевернули игру за второй тайм.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

05 сентября, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

Второй тур подряд Мурад Мусаев выбрал схему с парой форвардов в лице Кордобы и Воробьева. Судя по всему, до возвращения в строй надолго выбывшего Кривцова именно она становится базовой. И ставка сыграла уже после корнера, когда у подписавшего с «быками» новый контракт Жубала не получился акцентированный удар, но мяч оказался у Воробьева, и он мягко навесил в площадь ворот точно на голову Кордобе. Минуту спустя заброс Дугласа Аугусто в штрафную едва не завершился вторым в сезоне голом колумбийского снайпера, однако вроде бы задержавшийся с выходом навстречу Песьяков остановил удар ногой. А затем вратарю пришлось отражать неприятную атаку Черникова с дальней дистанции.

«Крылья Советов» после такого дебюта некоторое время выглядели растерянно. Поэтому сложно было оценить уже закрепившегося в составе новичка волжан Чеснокова. Первую половину сезона полузащитник сборной Казахстана провел в команде-сенсации чемпионата Шотландии «Хартс», а еще недавно играл в Лиге конференций за «Тобол», который тренирует Мирослав Ромашенко. Даже лидер «Крыльев» Олейников ушел в тень. Интересно, что на фоне многочисленных слухов о смене клуба Иван не только вышел на поле, но и получил капитанскую повязку. Для сравнения: защитник «быков» Диего Коста в преддверии перехода в ПАОК даже не попал в заявку гостей. В ней вообще значилось всего шесть запасных, но уже к следующему матчу добавится новый защитник — уругваец Майсон Родригес.

В Самаре поначалу его помощь не требовалась, так как «Краснодару» все давалось с видимой легкостью. Когда Батчи после фирменного смещения слева в центр закрутил мяч под дальнюю штангу, самарские защитники продемонстрировали удивительную пассивность. А первого острого момента у ворот гостей пришлось ждать до середины тайма. Агкацев, впрочем, был начеку и остановил Печенина, который выходил на ворота под острым углом благодаря передаче Горшкова. Скорее, забить мог зацепившийся за длинный пас Кордоба, но, сумев обыграть Божина, Джон словно все силы растратил на впечатляющий прорыв и пробил выше цели. Наконец, уже в добавленное к первому тайму время чуть неточным получился выстрел Олейникова с линии штрафной.

В общем, после трех завершившихся со счетом 1:0 матчей все для краснодарцев складывалось на удивление легко, а чтобы наконец-то создать лидеру проблемы, Сергей Булатов на второй тайм вместе Чеснокова выпустил Рахмановича. И это сработало! Самарцы в две передачи (последнюю отдавал Олейников) из центра поля доставили мяч боснийскому форварду, и тот пробил под опорную ногу Агкацеву. Можно даже сказать, что Мусаев, поменявший в перерыве Кристиана на Боселли, чуть-чуть запоздал с перестановкой: уже находившийся у бровки Уткин вступил в изменившуюся по содержанию игру при счете 1:2.

Замены в какой-то момент стали ключевым элементом противостояния. «Крылья» старались поддержать темп новыми ходами: вышел Макаров и арендованный у «быков» Мукаилов. Гости ответили появлением Ленини вместо Черникова и Петрова — вместо Оласы. И поначалу это больше помогало «Краснодару». Южане стали забирать мяч под контроль, регулируя темп игры. Батчи вполне мог оформить дубль, промахнувшись с подбора после очередного стандарта. А когда Кордоба заставил ошибиться Песьякова, верный шанс упустил Уткин, пытавшийся забросить мяч по дуге в пустые ворота. Расплата за такую расточительность наступила практически мгновенно. И снова благодаря связке Олейникова и Рахмановича, который в касание пробил из зоны между допустившими позиционный просчет Жубалом и Торменой.

Джон Кордоба. Фото ФК «Краснодар»