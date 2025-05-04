«Факел» и «Спартак» сыграют в 27-м туре чемпионата России в воскресенье, 4 мая. Игра на стадионе «Факел» в Воронеже начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Воронеже. Ключевые события и результат игры «Факел» — «Спартак» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Трансляция матча РПЛ в прямом эфире пройдет на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 13.55, за пять минут до стартового свистка.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

04 мая, 14:00. Факел (Воронеж)

В 26 турах чемпионата России-2024/25 «Факел» набрал 15 очков и идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. У «Спартака» — 50 очков и четвертая строчка.

Воронежцы в предыдущем туре чемпионата уступили «Рубину» (1:2), а красно-белые — ЦСКА (1:2).