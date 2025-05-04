Футбол
4 мая, 10:20

Палладини: «Мне сложно представить, что Станкович надолго задержится в «Спартаке»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Итальянский журналист Энцо Палладини в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, может ли главный тренер «Спартака» Деян Станкович надолго задержаться в клубе .

— Если честно, мне сложно такое представить. Насколько я помню, в этом клубе тренеры меняются слишком быстро, а сам «Спартак», как я вижу из турнирной таблицы, за чемпионство уже не борется. Плюс, по понятным причинам, эта команда не может пока даже формально претендовать на участие в еврокубках. Станкович известен как очень амбициозный человек, но ему уже 50 лет. Молодое поколение тренеров подпирает, так что, возможно, именно сейчас Деян находится на распутье. Он, разумеется, без посторонних советов разберется, как ему жить дальше, но вот я лично не очень понимаю, зачем ему надо надолго связывать себя со «Спартаком».

Станкович возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. Контракт сербского специалиста с красно-белыми рассчитан до лета 2026-го.

Деян Станкович.«Сложно представить, что он надолго задержится в «Спартаке». Как перспективы Станковича оценивают в Италии
Деян Станкович
  • АндрейЕвгеньевич

    Продул из-за своих ошибок Чемпионат РПЛ.. Может, и уйти надо.. Ошибки-то детские.. Назначут Мостового !! Хоть весело будет, а то тоооскааа.....

    04.05.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    дак были же уже вроде?

    04.05.2025

  • Степочкин

    Рыжие были, лысые были, сопляки были, даже два.. ... тренера негра еще не было. А что делать?! Надо пробовать! Надо!)) :relaxed:?:grin:

    04.05.2025

  • Marty Friedman

    алень? титькин? тишка? не, Мо-сто-вой!!!

    04.05.2025

  • вперёд Спартак!

    С-Э интересует мнение Паладини? Кто это? Чем знаменит? :grinning: Спартаку интересен тренер Станкович и нет никакого дела до мнений ноунеймов, пытающихся пиариться на именах известных людей и клубов...

    04.05.2025

  • wam

    Спартаку нужен тренер - спартаковец. Хватит надеяться на чужаков.

    04.05.2025

  • оппонент

    Это не только про Станковича. Спартак такой.

    04.05.2025

  • spartsmen

    деян - большой мальчик. естественно, он сам выбирает свой путь. в том числе и часть пути со спартаком.

    04.05.2025

  • sven

    как по мне- пусть идети поскорее. достали все эти гастарбайтеры

    04.05.2025

  • Упёртый русский

    Так оно и есть. Для Станковича СМ - аэродром для дальнейших контрактов, факт. Пришлют ему сейчас приглашение в условные Рому или Лацио, что он выберет? По-моему, ответ очевиден...

    04.05.2025

  • Gordon

    Причём тут еврокубки? Он же к нам поехал? Поехал. Знал об отстранении? Знал.

    04.05.2025

  • самарец

    То слова не мальчика ,а мужа

    04.05.2025

