Палладини: «Мне сложно представить, что Станкович надолго задержится в «Спартаке»

Итальянский журналист Энцо Палладини в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, может ли главный тренер «Спартака» Деян Станкович надолго задержаться в клубе .

— Если честно, мне сложно такое представить. Насколько я помню, в этом клубе тренеры меняются слишком быстро, а сам «Спартак», как я вижу из турнирной таблицы, за чемпионство уже не борется. Плюс, по понятным причинам, эта команда не может пока даже формально претендовать на участие в еврокубках. Станкович известен как очень амбициозный человек, но ему уже 50 лет. Молодое поколение тренеров подпирает, так что, возможно, именно сейчас Деян находится на распутье. Он, разумеется, без посторонних советов разберется, как ему жить дальше, но вот я лично не очень понимаю, зачем ему надо надолго связывать себя со «Спартаком».

Станкович возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. Контракт сербского специалиста с красно-белыми рассчитан до лета 2026-го.