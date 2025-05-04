Максименко и Денисов пропустят матч против «Факела»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что вратарь Александр Максименко и защитник Даниил Денисов пропустят матч с «Факелом» в 27-м туре РПЛ.

«У Максименко и Денисова небольшие мышечные повреждения, пока они восстанавливаются», — сказал Зеленов.

Игра состоится 4 мая. Начало — в 14.00 мск.