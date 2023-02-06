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Сегодня, 20:07

«Факел» сообщил, что трагедия в Турции не коснулась команды на сборе

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный клуб «Факела», который находится на сборе в Турции, в Telegram-канале сообщил, что трагедия, которая произошла в стране, не затронула команду.

«В связи с новостями о землетрясениях в Турции и обилием вопросов волнующихся болельщиков сообщаем, что место расположения нашей команды далеко от эпицентра случившегося. С нами все в порядке.

Пострадало огромное количество людей, многие погибли, и мы выражаем свои искренние соболезнования», — говорится в заявлении клуба.

Утром в Турции началось мощное землетрясение (магнитуда 7,8 балла из 10 возможных), а днем природный катаклизм повторился. Из-за землетрясений во многих городах произошло обрушение зданий.

Власти уже объявили, что в стране в связи с катастрофой приостановлены все спортивные мероприятия.

ФК Факел (Воронеж)
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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