«Факел» сообщил, что трагедия в Турции не коснулась команды на сборе

Футбольный клуб «Факела», который находится на сборе в Турции, в Telegram-канале сообщил, что трагедия, которая произошла в стране, не затронула команду.

«В связи с новостями о землетрясениях в Турции и обилием вопросов волнующихся болельщиков сообщаем, что место расположения нашей команды далеко от эпицентра случившегося. С нами все в порядке.

Пострадало огромное количество людей, многие погибли, и мы выражаем свои искренние соболезнования», — говорится в заявлении клуба.

Утром в Турции началось мощное землетрясение (магнитуда 7,8 балла из 10 возможных), а днем природный катаклизм повторился. Из-за землетрясений во многих городах произошло обрушение зданий.

Власти уже объявили, что в стране в связи с катастрофой приостановлены все спортивные мероприятия.