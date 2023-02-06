Семак: «Джохор», если рассматривать их предыдущие матчи, очень непростая команда»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат товарищеского матча против команды из Малайзии «Джохор» (3:0).
— Думаю, это был неплохой матч, особенно первый тайм: хорошо начали, активно, забили хорошие мячи. Во втором тайме интенсивность была чуть пониже, но тоже были хорошие моменты. Мы сыграли хороший матч, добились победы, никто не получил повреждений. Будем готовиться к следующему матчу.
— На сегодняшний день было запланировано сразу две игры. С чем связана такая плотность графика?
— Нам хочется, чтобы все наши игроки получали игровое время и сыграли по максимуму. Нам важно, чтобы все футболисты, которые находятся в нашей обойме, хотя бы несколько полных матчей сыграли. Сегодня нам это удалось — практически все игроки сегодня провели по 90 минут. Это хорошо для нас.
— Дуглас Сантос не принимал участие в матчах, его не было даже в заявке. Как вы оцениваете состояние бразильца?
— Он работает по индивидуальной программе и, надеюсь, завтра-послезавтра присоединится к работе с командой. А потом мы посмотрим, насколько он будет готов к тому, чтобы принимать участие в следующих матчах.
— В свете последних дискуссий как бы вы оценили уровень чемпиона Малайзии?
— Сложно говорить — матч на матч не приходится, «Джохор» тоже готовится к сезону. Игра они под нагрузками или нет, сколько у них матчей, как выстраивается тренировочный график — мы этого не знаем. Но в их составе есть и аргентинцы, и испанцы, игроки, которые поиграли во многих чемпионатах на достаточно хорошем уровне, могут хорошо работать с мячом.
Сегодня матч так сложился, что в начале матча мы повели уже два ноль, а дальше было значительно легче — было много свободных зон, команда двигалась хорошо. По сегодняшней игре мы смотрелись лучше, но и «Джохор», если рассматривать их предыдущие матчи, очень непростая команда.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2