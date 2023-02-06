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Сегодня, 20:11

Семак: «Джохор», если рассматривать их предыдущие матчи, очень непростая команда»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат товарищеского матча против команды из Малайзии «Джохор» (3:0).

— Думаю, это был неплохой матч, особенно первый тайм: хорошо начали, активно, забили хорошие мячи. Во втором тайме интенсивность была чуть пониже, но тоже были хорошие моменты. Мы сыграли хороший матч, добились победы, никто не получил повреждений. Будем готовиться к следующему матчу.

— На сегодняшний день было запланировано сразу две игры. С чем связана такая плотность графика?

— Нам хочется, чтобы все наши игроки получали игровое время и сыграли по максимуму. Нам важно, чтобы все футболисты, которые находятся в нашей обойме, хотя бы несколько полных матчей сыграли. Сегодня нам это удалось — практически все игроки сегодня провели по 90 минут. Это хорошо для нас.

— Дуглас Сантос не принимал участие в матчах, его не было даже в заявке. Как вы оцениваете состояние бразильца?

— Он работает по индивидуальной программе и, надеюсь, завтра-послезавтра присоединится к работе с командой. А потом мы посмотрим, насколько он будет готов к тому, чтобы принимать участие в следующих матчах.

— В свете последних дискуссий как бы вы оценили уровень чемпиона Малайзии?

— Сложно говорить — матч на матч не приходится, «Джохор» тоже готовится к сезону. Игра они под нагрузками или нет, сколько у них матчей, как выстраивается тренировочный график — мы этого не знаем. Но в их составе есть и аргентинцы, и испанцы, игроки, которые поиграли во многих чемпионатах на достаточно хорошем уровне, могут хорошо работать с мячом.

Сегодня матч так сложился, что в начале матча мы повели уже два ноль, а дальше было значительно легче — было много свободных зон, команда двигалась хорошо. По сегодняшней игре мы смотрелись лучше, но и «Джохор», если рассматривать их предыдущие матчи, очень непростая команда.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-06-sergey-semak-segodnya-my-smotrelis-luchshe-sopernikov.htm
Сергей Семак
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