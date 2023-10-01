«Факел» дома обыграл «Сочи»

«Факел» на своем стадионе обыграл «Сочи» в матче 10-го тура РПЛ — 2:0.

Счет был открыт на 43-й минуте Евгением Марковым, который реализовал пенальти. На 47-й минуте голом отметился Вячеслав Якимов.

«Факел» набрал 8 очков и ушел с последнего места, «Сочи» опустился на 16-ю строчку (6 очков).

7 октября сочинский клуб встретится с «Зенитом» в 11-м туре РПЛ. «Факел» днем позже сыграет с «Динамо».