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Сегодня, 15:30

«Крылья Советов» — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ

Трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» начнется в 16.25 на «Матч Премьер»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Вратарь Иван Ломаев.
Иван Ломаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В Самаре «Крылья Советов» дома сыграют против московского «Спартака» в десятом туре чемпионата России по футболу сезона 2023 / 2024. Матч пройдет 1 октября на стадионе «Самара Арена», начало — в 16.30 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало — в 16.25.

Следить за ключевыми событиями противостояния самарцев и москвичей можно с помощью матч-центра «СЭ».

Команда Игоря Осинькина с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после 9 туров. Коллектив Гильермо Абаскаля располагается на четвертой строчке с 16 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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«Крылья Советов» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч РПЛ

«Факел» дома обыграл «Сочи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 2 : 0
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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