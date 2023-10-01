Трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» начнется в 16.25 на «Матч Премьер»

В Самаре «Крылья Советов» дома сыграют против московского «Спартака» в десятом туре чемпионата России по футболу сезона 2023 / 2024. Матч пройдет 1 октября на стадионе «Самара Арена», начало — в 16.30 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало — в 16.25.

Следить за ключевыми событиями противостояния самарцев и москвичей можно с помощью матч-центра «СЭ».

Команда Игоря Осинькина с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после 9 туров. Коллектив Гильермо Абаскаля располагается на четвертой строчке с 16 баллами.

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