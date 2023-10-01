«Факел» — «Сочи»: видео голов

«Факел» победил «Сочи» со счетом 2:0 в матче 10-го тура чемпионата России.

Хозяева забили два гола за 4 минуты. В первом тайме с пенальти отличился Евгений Марков, после перерыва Вячеслав Якимов удвоил преимущество команды.

Гол Маркова стал для «Факела» первым после шести игр без голов (в РПЛ и Кубке) и первым для воронежцев под руководством Сергея Ташуева (в четвертом матче).

Благодаря этой победе «Факел» ушел с последнего места в турнирной таблице РПЛ — на 16-ю строчку опустился «Сочи», который потерпел пятое поражения подряд.

43-я минута. Марков — с пенальти — 1:0

47-я минута. Якимов — 2:0