«Факел» продал все билеты на матч РПЛ с «Динамо»

«Факел» продал все билеты на первый домашний матч чемпионата России. В 3-м туре клуб сыграет с московским «Динамо», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, на сайте, где продавались билеты, из-за наплыва большого количества, возникли технические трудности.

Ранее сообщалось, что «Факел» продал более 12 тысяч сезонных абонементов, и это лучший результат среди всех клубов РПЛ.

Матч «Факела» с «Динамо» пройдет завтра, 30 июля. На игре ожидается около 15-16 тысяч болельщиков.

После 2 двух туров РПЛ воронежская команда набрала одно очко.