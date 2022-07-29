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Сегодня, 17:39

«Факел» продал все билеты на матч РПЛ с «Динамо»

Виктория Кравченко
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«Факел» продал все билеты на первый домашний матч чемпионата России. В 3-м туре клуб сыграет с московским «Динамо», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, на сайте, где продавались билеты, из-за наплыва большого количества, возникли технические трудности.

Ранее сообщалось, что «Факел» продал более 12 тысяч сезонных абонементов, и это лучший результат среди всех клубов РПЛ.

Матч «Факела» с «Динамо» пройдет завтра, 30 июля. На игре ожидается около 15-16 тысяч болельщиков.

После 2 двух туров РПЛ воронежская команда набрала одно очко.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
0
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1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
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Ростов – Химки
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 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
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Николай Комличенко

Ростов

 2
П
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Оренбург

 2
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Зенит

 2
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Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
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Урал

 2 1 0
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Краснодар

 2 1 0
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Локомотив

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