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Сегодня, 17:45

Нападающий «Спартака» Педро Роша пока не знает, где продолжит карьеру. Между игроком и клубом отсутствует контакт

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Педро Роша, права на которого принадлежат «Спартаку», пока не знает, где продолжит карьеру. Между представителями игроками и клубом пока отсуствует какой-либо контакт, сообщает в Twitter журналист Фабиу Алейшу.

В данный момент Роша выступает за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды, которая действует до конца июля.

Он провел за «Атлетико» 15 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Контракт 27-летнего бразильца со «Спартаком» действует до июня 2023 года

Педро Роша
ФК Атлетико Паранаэнсе
ФК Спартак (Москва)
0
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