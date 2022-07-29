Нападающий «Спартака» Педро Роша пока не знает, где продолжит карьеру. Между игроком и клубом отсутствует контакт

Нападающий Педро Роша, права на которого принадлежат «Спартаку», пока не знает, где продолжит карьеру. Между представителями игроками и клубом пока отсуствует какой-либо контакт, сообщает в Twitter журналист Фабиу Алейшу.

В данный момент Роша выступает за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды, которая действует до конца июля.

Он провел за «Атлетико» 15 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Контракт 27-летнего бразильца со «Спартаком» действует до июня 2023 года