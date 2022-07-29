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Тошич: «Зделар похож на Вернблума, но больше атакует»

Тошич рассказал, что новичок ЦСКА Зделар игрой напоминает Вернблума
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич сравнил новичка армейцев Сашу Зделара с Понтусом Вернблумом.

«Я думаю, что это хороший новичок для ЦСКА, у меня большой опыт игры с ним, мы вместе выступали за «Партизан» 2,5 года, также в сборной Сербии играли вместе. Мне кажется, что это футболист, который принесет очень много энергии в команду, игрок, который много бегает, хорошо физически готов, играет по 90 минут без травм. Это тип футболиста, как Понтус Вернблум, Саша Зделар больше участвует в атаке, чем Вернблум, но можно сказать, что у них похожие характеры. Саша такой лидер, который тащит команду, такой чемпион, который всегда хочет выиграть, я уверен, что это большое усиление для ЦСКА», — цитирует Тошича ТАСС.

28 июля ЦСКА объявил о подписании со Зделаром трехлетнего контракта с возможностью продления.

В прошедшем сезоне он принял участие в 50 матчах за «Партизан» во всех турнирах и отдал восемь результативных передач.

Источник: https://tass.ru/sport/15345341
Зоран Тошич
Понтус Вернблум
Футбол
РПЛ
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Саша Зделар
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