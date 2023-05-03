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Судейство

Сегодня, 18:36

«Факел» попросил Каманцева прокомментировать решение о замене арбитра в матче с «Ростовом»

Мария Гусева
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«Факел» в Telegram-канале опубликовал обращение к Главе департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павлу Каманцеву.

«Уважаемый Павел Юрьевич! Просим Вас незамедлительно прокомментировать решение о замене главного арбитра на матче 26-го тура РПЛ «Ростов» — «Факел». На официальных ресурсах РФС появилась информация о замене в связи с рецидивом травмы судьи Виталия Мешкова. Просим рассказать широкой футбольной общественности о ходе восстановления данного арбитра и сроках реабилитации. В случае необходимости футбольный клуб «Факел» готов оказать всю необходимую медицинскую помощь и организовать консультации с ведущими спортивными реабилитологами страны», — говорится в обращении клуба.

Ранее сообщалось, что главным арбитром матча 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Факелом» назначен Евгений Кукуляк. Он сменил Виталия Мешкова. Отмечается, что это связано с тем, что у Мешкова произошел рецидив травмы.

Матч пройдет в Ростове 6 мая. Начало — в 19.00 мск.

Источник: https://t.me/pfcfakel/6242
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
Виталий Мешков
Евгений Кукуляк
Павел Каманцев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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Локомотив

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