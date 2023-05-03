Силкин заявил, что при Йокановиче «Динамо» деградирует

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил работу нынешнего наставника бело-голубых Славиши Йокановича.

«С каждым матчем команда просто деградирует, на это больно смотреть. Самое интересное то, что этого никто не замечает. А спрашивать нужно не с Йокановича, а с тех, кто поставил его — со спортивного блока клуба, с руководства. Жаль, что такое происходит с «Динамо». Не знаю, кто сейчас и за что там отвечает. Смысл менять Йокановича, если приведут такого же?» — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В 25-м туре РПЛ «Динамо» на своем поле уступило воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. В настоящий момент бело-голубые имеют в своем активе 39 очков и располагаются на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

В 26-м туре «Динамо» на выезде сыграет с подмосковными «Химками». Встреча состоится 6 мая.