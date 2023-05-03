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Сегодня, 18:44

Силкин заявил, что при Йокановиче «Динамо» деградирует

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил работу нынешнего наставника бело-голубых Славиши Йокановича.

«С каждым матчем команда просто деградирует, на это больно смотреть. Самое интересное то, что этого никто не замечает. А спрашивать нужно не с Йокановича, а с тех, кто поставил его — со спортивного блока клуба, с руководства. Жаль, что такое происходит с «Динамо». Не знаю, кто сейчас и за что там отвечает. Смысл менять Йокановича, если приведут такого же?» — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В 25-м туре РПЛ «Динамо» на своем поле уступило воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. В настоящий момент бело-голубые имеют в своем активе 39 очков и располагаются на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

В 26-м туре «Динамо» на выезде сыграет с подмосковными «Химками». Встреча состоится 6 мая.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-pri-jokanoviche-dinamo-degradiruet-no-sprashivat-nuzhno-s-rukovodstva-kluba/
Сергей Силкин
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
3
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Зенит – Спартак
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Спартак

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