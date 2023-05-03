Агент Мантуана заявил, что футболист очень хочет остаться в «Зените»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия прокомментировал будущее своего клиента, полузащитника петербургского «Зенита» Густаво Мантуана.

«Переговоры по выкупу Мантуана все еще не начались. Все зависит от желания «Зенита». Густаво очень хочет остаться в команде», — приводит слова Гарсии Sport24.

В нынешнем сезоне 21-летний Густаво Мантуан провел за «Зенит» 24 матча, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 3 миллиона евро.