Кукуляк сменит Мешкова в качестве главного арбитра матча «Ростов» — «Факел»

РФС объявил о судейских изменениях в матче 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Факелом».

Главным арбитром матча назначен Евгений Кукуляк. Он сменил Виталия Мешкова.

Отмечается, что это связано с тем, что у Мешкова произошел рецидив травмы.

Матч пройдет в Ростове 6 мая. Начало — в 19.00 мск.