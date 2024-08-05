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Судейство

Сегодня, 15:52

«Факел» подаст запрос в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»

Виктория Кравченко
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«Факел» намерен подать запрос в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по двум эпизодам матча с «Краснодаром», который прошел в 3-м туре РПЛ, сообщает Sport24.

По данным источника, воронежский клуб попросит разобрать два следующих эпизода: незасчитанный гол Дилана Мертенса на 75-й минуте матча и неудаление игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на 62-й минуте матча.

4 августа главный арбитр матча 3-го тура РПЛ «Факел» — «Краснодар» Алексей Сухой отменил два гола во втором тайме.

После трех туров РПЛ «Краснодар» набрал 3 очка и расположился на 11-м месте. «Факел» с 1 очком в активе идет 14-м.

Источник: Sport24
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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