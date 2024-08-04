«Факел» — «Краснодар»: судья отменил два гола за 4 минуты

Главный арбитр матча 3-го тура РПЛ «Факел» — «Краснодар» Алексей Сухой отменил два гола во втором тайме.

Во втором тайме после подсказки ВАР были отменены голы хавбека «быков» Эдуарда Сперцяна — (73-я минута, офсайд) и полузащитника хозяев Дилана Мертенса (77-я минута, мяч вышел за лицевую линию).