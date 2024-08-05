Аршавин: «Зенит» сейчас ни за какие деньги не продаст Глушенкова»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос о будущем форварда сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

«Как говорят агенты, сколько заплатят, столько и стоит. Но его сейчас ни за какие деньги не продадут из «Зенита». Даже за 30? За 30 пока никто не предлагал», — цитирует Аршавина «РБ Спорт».

25-летний нападающий в межсезонье перешел в «Зенит» из «Локомотива». В первых 5 матчах за команду из Санкт-Петербурга Глушенков забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.