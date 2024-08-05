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Бывший одноклубник Роши Тавареш отметил техническую оснащенность защитника ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший одноклубник защитника ЦСКА Виллиана Роши Пауло Тавареш, в комментарии для «СЭ» рассказал о взаимодействии с бразильским футболистом армейцев.

Роша и Тавареш вместе выступали за португальский «Кова де Пьедад» в 2017-2018 годах.

«Уже тогда можно было сказать, что Роша особенный игрок. Мне было приятно находиться с ним в одной раздевалке. Он обладал техническими качествами, хорошо владел мячом, отлично играл головой и был в меру агрессивным. Было видно, что он добьется успеха в европейском футболе, если будет усердно работать», — сказал Тавареш «СЭ».

Тавареш также прокомментировал навыки защитника ЦСКА Виллиана Роши.

«В «Кова де Пьедаде» он даже забивал голы со штрафных. Я заметил, что он становится все агрессивнее и сильнее в единоборствах. Виллиан и так был на очень высоком уровне, но сейчас он на уровне совершенства», — добавил Тавареш.

29-летний Роша выступает за ЦСКА с 2022 года, его контракт рассчитан до лета 2025 года. Бразилец провел за московский клуб 72 матча, в которых забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Рошу в 6 миллионов евро.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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