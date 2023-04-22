«Факел» — «Оренбург»: Мансилья вывел гостей вперед

Полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья забил пенальти на 45+5-й минуте матча с «Факелом» в 24-м туре РПЛ — 2:1.

Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев назначил 11-метровый удар после того, как защитник хозяев Игорь Калинин в штрафной врезался в Габриэля Флорентина и сбил его с ног.

Мансилья с «точки» пробил в угол ворот, а голкипер «Факела» Илья Свинов не угадал направление удара.

Это третий пенальти за тайм.