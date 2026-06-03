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Старший селекционер «Факела» Самедов покинет клуб по истечении контракта

Алина Савинова

Старший селекционер Александр Самедов покинет «Факел» 15 июня по истечении срока контракта, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Самедов занимал эту должность в «Факеле» с 2022 года, до этого он работал в «Локомотиве».

«Это незабываемый опыт, который навсегда останется со мной. Спасибо всем, с кем довелось поработать, всем, кто помогал клубу идти вперед. И хочу выразить уважение болельщикам клуба: вы — особенные!» — заявил Самедов.

«Факел», в свою очередь, поблагодарил Самедова за работу, неравнодушие, профессионализм и вклад в создание коллектива.

Ранее в среду воронежский клуб также объявил об уходе спортивного директора Кирилла Котова, а 2 июня генеральный директор Роман Асхабадзе сообщил, что обратился к председателю совета по содействию в развитии «Факела» Александру Гусеву с просьбой не продлевать его контракт.

По итогам сезона-2025/26 «Факел» с 68 очками занял второе место в Первой лиге и вышел в РПЛ.

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Александр Самедов
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РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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