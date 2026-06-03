Старший селекционер «Факела» Самедов покинет клуб по истечении контракта

Старший селекционер Александр Самедов покинет «Факел» 15 июня по истечении срока контракта, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Самедов занимал эту должность в «Факеле» с 2022 года, до этого он работал в «Локомотиве».

«Это незабываемый опыт, который навсегда останется со мной. Спасибо всем, с кем довелось поработать, всем, кто помогал клубу идти вперед. И хочу выразить уважение болельщикам клуба: вы — особенные!» — заявил Самедов.

«Факел», в свою очередь, поблагодарил Самедова за работу, неравнодушие, профессионализм и вклад в создание коллектива.

Ранее в среду воронежский клуб также объявил об уходе спортивного директора Кирилла Котова, а 2 июня генеральный директор Роман Асхабадзе сообщил, что обратился к председателю совета по содействию в развитии «Факела» Александру Гусеву с просьбой не продлевать его контракт.

По итогам сезона-2025/26 «Факел» с 68 очками занял второе место в Первой лиге и вышел в РПЛ.

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