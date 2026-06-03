«Факел» объявил об уходе спортивного директора Котова

Кирилл Котов покинет пост спортивного директора «Факела» 15 июня по истечении срока контракта, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Функционер работал в «Факеле» на протяжении шести лет.

«Это был очень непростой, но интересный этап карьеры. Хочу поблагодарить за работу всех сотрудников клуба: футболистов, тренеров, медицинский и административный штабы, офис. И, конечно, воронежских болельщиков, которых знает вся страна. Удачи, «Факелу» желаю только успехов!» — заявил Котов.

Ранее стало известно, что генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе обратился к председателю совета по содействию в развитии клуба Александру Гусеву с просьбой не продлевать его контракт.

По итогам сезона-2025/26 «Факел» с 68 очками занял второе место в Первой лиге и вышел в РПЛ.

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