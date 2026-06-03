Источник: «Локомотив» готов купить Даку и обменять Воробьева на Пруцева в случае продажи Батракова

«Локомотив» заинтересован в трансфере нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, железнодорожники готовы продать полузащитника Алексей Батракова в «ПСЖ» и обменять нападающего Дмитрия Воробьева в «Спартак» на хавбека Данила Пруцева, который выступал за «Локомотив» в аренде в прошедшем сезоне.

Если эти сделки состоятся, «Локомотив» будет готов подписать Даку.

В сезоне-2025/26 28-летний Даку провел 29 матчей, забил 11 голов и сделал 1 результативную передачу. На счету 28-летнего Воробьева 12 забитых мячей и 7 голевых передач в 34 встречах. В активе 26-летнего Пруцева 2+3 в 35 играх.

«Локомотив» занял третье место в РПЛ в завершившемся сезоне.

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