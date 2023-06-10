«Факел» — «Енисей»: хозяева удвоили преимущество

Полузащитник «Факела» Роман Акбашев забил на 70-й минуте в ответном переходном матче РПЛ против «Енисея» — 2:0.

Хызыр Аппаев сделал пас в центр штрафной, а Акбашев пробил над вышедшим вратарем в угол ворот.

Для Романа это второй гол в игре.

На данный момент общий счет 3:0 в пользу «Факела».