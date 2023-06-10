«Факел» — «Енисей»: лайнсмен получил травму колена, его заменили

Боковой арбитр получил травму на 75-й минуте ответного переходного матча РПЛ между «Факелом» и «Енисеем» — 2:0.

Лайнсмен повредил колено, ему оказали медицинскую помощь. Он не смог продолжить и его заменил резервный арбитр.

Лайсмен получил травму. Фото Скриншот трансляции

Боковой арбитр покидает поле. Фото Скриншот трансляции