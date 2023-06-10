Юран: «Парфенов не увидел разницы в уровне «Родины» и «Пари НН»? «Мы в РПЛ, а они в первой лиге — здесь разница есть, да?»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран отреагировал на слова тренера «Родины» Дмитрия Парфенова о разнице в уровне команд.

После итогового поражения от «Пари НН» (0:3, 2:0) в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24 Парфенов заявил, что не увидел разницы в уровне команд.

«Парфенов сказал, что не увидел большой разницы между командами? А в первом матче он увидел? Не будем лукавить. Мой коллега же не сказал, что у него футболисты, которые поиграли в РПЛ, квалифицированные иностранцы. Наверное, нужно исходить из этого. Это его рассуждения. Большой разницы не увидел...мы пока в РПЛ, а они пока в первой лиге — здесь разница есть, да?» — сказал Юран на пресс-конференции.