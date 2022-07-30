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«Факел» — «Динамо»: Альшин сравнял счет за 5 минут до конца матча

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин сравнял счет в матче 3-го тура против «Динамо» — 3:3.

На 86-й минуте встречи 28-летний россиянин принял мяч в центре штрафной и отправил его в ворота Антона Шунина.

Альшин забил первый гол в сезоне-2022/23. Помимо этого мяча на его счету 1 результативная передача. Игра с «Динамо» стала для него третьей в нынешнем сезоне.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
30 июл, 15:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
3:3
Динамо

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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Ливерпуль
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Обе забьют - да

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