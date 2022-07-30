«Факел» — «Динамо»: Альшин сравнял счет за 5 минут до конца матча
Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин сравнял счет в матче 3-го тура против «Динамо» — 3:3.
На 86-й минуте встречи 28-летний россиянин принял мяч в центре штрафной и отправил его в ворота Антона Шунина.
Альшин забил первый гол в сезоне-2022/23. Помимо этого мяча на его счету 1 результативная передача. Игра с «Динамо» стала для него третьей в нынешнем сезоне.
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|1
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|4
|
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|Зенит
|2
|1
|1
|0
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|4
|
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|Химки
|2
|1
|1
|0
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|4
|
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|
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|2
|0
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|
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|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
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|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
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|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
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|31.07
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|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
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|
Ростов – Химки
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|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
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Оренбург
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|2
|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|
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Даниил Уткин
Ростов
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Урал
|2
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|
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|0
|
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Локомотив
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