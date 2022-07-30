«Факел» — «Динамо»: Альшин сравнял счет за 5 минут до конца матча

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин сравнял счет в матче 3-го тура против «Динамо» — 3:3.

На 86-й минуте встречи 28-летний россиянин принял мяч в центре штрафной и отправил его в ворота Антона Шунина.

Альшин забил первый гол в сезоне-2022/23. Помимо этого мяча на его счету 1 результативная передача. Игра с «Динамо» стала для него третьей в нынешнем сезоне.