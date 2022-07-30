«Урал» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 3-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:3).

«Я считаю, что нам не поставили пенальти в начале матча, а в наши ворота назначили второй пенальти, которого не было. Мы собираемся обращаться в ЭСК. Пускай разбираются, пускай скажут, что было правильно, а что неправильно. Я считаю, что судья немного не справился с работой. Просто сломали игру нам», — сказал Иванов «Чемпионату».

Накануне президент «Урала» Григорий Иванов жестко высказался о судействе матча с «Краснодаром». По ходу встречи в ворота уральского клуба было назначено два пенальти.