Ледяхов считает, что «Спартак» должен брать три очка в матче с «Оренбургом»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России, Игорь Ледяхов оценил шансы московского клуба на победу в матче 3-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«На выезде «Спартак» выиграл и сыграл вничью, поэтому с «Оренбургом» надо взять три очка, — цитирует «РБ Спорт» Ледяхова. — Игра красно-белых оставляет хорошее впечатление. Надо это все закрепить результатом. Сейчас нет таких команд, с кем было бы просто играть. «Оренбург» только вышел в РПЛ и приедет не отбывать номер, а брать очки. Надо серьезно настроиться на эту игру, выходить и добывать победу».

После двух туров РПЛ «Спартак» набрал четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице.

В воскресенье, 31 июля, московский клуб сыграет с «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ. Игра начнется в 17.30 по московскому времени.