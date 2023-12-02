«Факел» — «Балтика»: в ворота воронежцев не назначен пенальти. Судья ошибся?
На 59-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Факел» — «Балтика» судья Евгений Буланов не оценил действия Руслана Магаля как нарушение правил и продолжил игру.
В том эпизоде, как можно предположить по одному из повторов, воронежский футболист ударил рукой в челюсть Александра Осипова. Произошло это в штрафной площади «Факела» после подачи углового.
Игроку «Балтики» затем продолжительное время оказывали помощь. Если Магаль действительно угодил сопернику рукой в лицо, следовало назначить 11-метровый удар.
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|
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|
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|
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|5
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|14
|
14
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|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
15
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
16
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|3
|1
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|16-28
|10
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30 тур
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
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|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
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