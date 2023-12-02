«Факел» — «Балтика»: в ворота воронежцев не назначен пенальти. Судья ошибся?

На 59-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Факел» — «Балтика» судья Евгений Буланов не оценил действия Руслана Магаля как нарушение правил и продолжил игру.

В том эпизоде, как можно предположить по одному из повторов, воронежский футболист ударил рукой в челюсть Александра Осипова. Произошло это в штрафной площади «Факела» после подачи углового.

Игроку «Балтики» затем продолжительное время оказывали помощь. Если Магаль действительно угодил сопернику рукой в лицо, следовало назначить 11-метровый удар.