Бышовец считает правильным решение Тюкавина продлить контракт с «Динамо»

Бывший главный тренер национальной команды Анатолий Бышовец прокомментировал новость о продлении контракта нападающего Константина Тюкавина с «Динамо».

«Тюкавин на сегодняшний день стал не только игроком стартового состава, но и лидером «Динамо». У него еще есть возможность набраться опыта и стать более совершенным футболистов. Пока рано говорить о том, уедет ли Тюкавин в Европу или нет. Спроса на него нет. Конечно, хорошо участвовать в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, но у него уже есть достижение — Константин игрок сборной России. Решение о продлении контракта с «Динамо» правильное и своевременное», — приводит «РБ Спорт» слова Бышовца.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового контракта с 21-летним форвардом до лета 2028 года.