«Сочи» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Крыльев Советов» на матч 17-го тура РПЛ.

«Сочи»: Гойло, Литвинов, Алвес, Юрганов, Маргасов, Юсупов, Кравцов, Медведев, Крамарич, Мелкадзе, Бурмистров.

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Констанца, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре, Писарский.

Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 16.30 по московскому времени.