«Факел» — «Акрон»: видео голов

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«Факел» проиграл «Акрону» (0:2) в матче 2-го тура чемпионата России.

Во втором тайме форвард Иван Тимошенко первым успел на добивание, а хавбеку Солтмураду Бакаеву помог рикошет.

65-я минута. Тимошенко — 0:1

77-я минута. Бакаев — 0:2