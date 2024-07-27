«Факел» — «Акрон»: Бакаев забил второй мяч гостей

Нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев на 77-й минуте забил второй мяч своей команды в матче 2-го тура чемпионата России против «Факела» — 2:0.

Ранее первый гол в этой встрече забил форвард Иван Тимошенко (65).