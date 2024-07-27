Малыхин: «У меня «Спартак» ассоциируется с ребенком»

Чемпион ONE в трех весовых категориях Анатолий Малыхин поделился своими ожиданиями от выступления футбольного «Спартака» в новом сезоне РПЛ.

«Пропустил первый матч. Прошу жену: «Сладкая моя, зайди, узнай, как там наши бедолаги?» 0:2. Пошел, поплакал, вернулся. У меня «Спартак» ассоциируется с ребенком. Я его люблю и с пеленок болею за эту команду. «Спартак» — это обосравшийся ребенок. Он вроде пахнет. Но ты жопу помыл, прижал к груди и любишь его», — приводит слова Малыхина Metaratings.

В 1-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» — 0:2. В воскресенье, 28 июля, красно-белые сыграют с подмосковными «Химками». В сезоне-2023/24 команда заняла пятое место в чемпионате России.