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Малыхин: «У меня «Спартак» ассоциируется с ребенком»

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Чемпион ONE в трех весовых категориях Анатолий Малыхин поделился своими ожиданиями от выступления футбольного «Спартака» в новом сезоне РПЛ.

«Пропустил первый матч. Прошу жену: «Сладкая моя, зайди, узнай, как там наши бедолаги?» 0:2. Пошел, поплакал, вернулся. У меня «Спартак» ассоциируется с ребенком. Я его люблю и с пеленок болею за эту команду. «Спартак» — это обосравшийся ребенок. Он вроде пахнет. Но ты жопу помыл, прижал к груди и любишь его», — приводит слова Малыхина Metaratings.

В 1-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» — 0:2. В воскресенье, 28 июля, красно-белые сыграют с подмосковными «Химками». В сезоне-2023/24 команда заняла пятое место в чемпионате России.

Источник: Metaratings.ru
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
13
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
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27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
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27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
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28.07 15:00
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 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
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