Фабио Капелло считает, что Ваноли ждет нелегкая работа в «Спартаке»

Экс-главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло в разговоре с «СЭ» прокомментировал отставку Руя Витории из московского «Спартака».

«Не могу обсуждать вопрос отставки Руя Витории. Это вещи, о которых должно говорить руководство. Именно «Спартак» должен решить для себя, верным или нет было решение уволить Руя Виторию», — сказал Капелло в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Итальянский специалист также оценил наиболее вероятного преемника Витории в «Спартаке» Паоло Ваноли.

«Не могу сказать о том, как работает Паоло Ваноли, а также, что он сможет привнести в «Спартак». Но я абсолютно точно болею за всех итальянских тренеров, которые работают за границей. Таковых очень много. Даже я имею богатый опыт работы вне Италии. Поэтому знаю, что не всегда эта работа бывает легкой», — добавил Капелло.

Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством команда заняла первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию». В чемпионате России после 18 туров красно-белые занимают 9-е место с 23 очками.