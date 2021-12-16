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Защитник «Фиорентины» Сантос может продолжить карьеру в одном из клубов РПЛ

12:55
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Защитник «Фиорентины» Игор дос Сантос может продолжить карьеру в одном из клубов Тинькофф РПЛ, сообщает Transfers24hr.

23-летний бразилец получил несколько предложений Италии, Франции, а также из России. По информации «СЭ», игроком интересуется «Краснодар».

При этом флорентийский клуб не хочет продавать защитника во время зимнего трансферного окна.

Контракт Сантоса с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в пять миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей и отметился одной результативной передачей.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/transfers24hr/status/1469840953007616006

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Карен Саркисян все материалы автора

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