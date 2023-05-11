Евсеев рассказал, насколько доволен дебютом в «Факеле»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал свой дебютный матч во главе команды против «Ростова» (2:0) в 26-м туре РПЛ.

«Мы всю неделю готовились с тренерским штабом. Понятно, что мы нервничали, по крайней мере я. Очень скрупулезно готовились к «Ростову». Во время игры было напряжение, накал. Поэтому показалось, что она быстро пролетела. Опять же, когда ты выигрываешь, это эмоции. Это дало какой-то задел и мне, и команде для последующих игр», — сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

47-летний специалист возглавил «Факел» в начале мая, сменив на посту главного тренера Дмитрия Пятибратова. После 26 туров воронежцы с 24 очками занимают 13-е место в РПЛ.