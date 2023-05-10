Боков: «У Мостового есть перспективы заиграть за границей»

Экс-игрок «Зенита» Максим Боков высказался о перспективах полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового в случае трансфера в зарубежный клуб.

«Все говорят, что Малком лучший футболист «Зенита» в этом сезоне, — цитирует Metaratings.ru Бокова. — Безусловно, он хорош, но я бы отметил еще Андрея Мостового. Хочется поддержать наших парней. Понятно, что легионеры сильные, но я к Мостовому отношусь с большей симпатией. За счет чего Андрей хорошо выступает в «Зените»? Стабильность — главный признак мастерства. Из-за стабильности у него получаются такие хорошие игры, плюс ему доверяет тренер, партнеры помогают. Думаю, что у Мостового есть перспективы заиграть за границей и попробовать себя на более высоком уровне. Он мог бы играть в тех же лигах, что и Миранчук с Головиным, на таком же уровне».

Мостовой перешел в «Зенит» в 2019 году. Контракт 25-летнего россиянина с клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Мостовой провел 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.