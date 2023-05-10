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10 мая, 23:39

Боков: «У Мостового есть перспективы заиграть за границей»

Мария Гусева
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Экс-игрок «Зенита» Максим Боков высказался о перспективах полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового в случае трансфера в зарубежный клуб.

«Все говорят, что Малком лучший футболист «Зенита» в этом сезоне, — цитирует Metaratings.ru Бокова. — Безусловно, он хорош, но я бы отметил еще Андрея Мостового. Хочется поддержать наших парней. Понятно, что легионеры сильные, но я к Мостовому отношусь с большей симпатией. За счет чего Андрей хорошо выступает в «Зените»? Стабильность — главный признак мастерства. Из-за стабильности у него получаются такие хорошие игры, плюс ему доверяет тренер, партнеры помогают. Думаю, что у Мостового есть перспективы заиграть за границей и попробовать себя на более высоком уровне. Он мог бы играть в тех же лигах, что и Миранчук с Головиным, на таком же уровне».

Мостовой перешел в «Зенит» в 2019 году. Контракт 25-летнего россиянина с клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Мостовой провел 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Мостовой
Максим Боков
Футбол
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
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ЦСКА – Торпедо
 - : -
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
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