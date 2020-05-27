Евсеев отреагировал на слухи о продаже «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram. 44-летний российский специалист отреагировал на слухи о возможной продаже клуба крупным инвесторам.

Ранее появилась информация, что клуб из Башкирии может стать побратимом «Манчестер Сити» или «Лейпцига».

«Манчестер Сити»? РБ «Зальцбург»? «Уфа», — написал в Instagram Евсеев.

«Уфа» занимает 9-е место с 27 очками в турнирной таблице чемпионата России после 22 туров. Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня.