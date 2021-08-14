Евгений Мележиков: «Бакаев должен зацикливаться не на продлении контракта, а на своей результативности»
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации с новым контрактом полузащитника Зелимхана Бакаева.
«Если честно, я не слышал предложений, который выдвигает Бакаев и его агент. С игроками мы о зарплате не говорим. Его агент обещал приехать на следующей неделе, тогда мы увидим цифры, которые они хотят. Дальше мы будем смотреть и принимать решение. Бакаев должен зацикливаться не на продлении контракта, а на своей результативности», — заявил Мележиков.
Нынешний договор хавбека с красно-белыми истекает в 2022 году.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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