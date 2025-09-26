Ловчев: «Если бы я знал, в чем проблема «Спартака», нобелевскую премию получал бы сейчас»

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился с «СЭ» мнением о результатах «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

«Спартак» играет неважно, и результаты нехорошие. Всем понятно, что клуб всегда должен быть наверху. В чем проблема? Если бы я знал, наверное, нобелевскую премию получал бы сейчас. Думаю, что дело в этой нервозности самого тренера, у которого вся команда бешеная (речь про удаления «Спартака» на старте сезона РПЛ. — Прим. «СЭ»). Сейчас в команде собраны неплохие футболисты. Не выдающиеся, но неплохие. Я удивлен был, что у команды хорошее нападение и неважная совершенно защита. Но сейчас вот купили двоих», — сказал Ловчев «СЭ» на благотворительном медиатурнире «Лига Добра», который прошел 25 сентября в деревне Федора Конюхова в Тульской области.

«Спартак» с 15 очками в 9 турах занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.