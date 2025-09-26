Ловчев считает, что эмоции Станковича мешают «Спартаку»

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал эмоциональное поведение главного тренера «Спартака» Станковича.

«Эмоции Станковича? Это нормальная вещь. А другие тренеры не бегали вокруг поля в «Спартаке»? Но мне кажется, что сейчас это мешает клубу. Отстранение на месяц? Он может сидеть в ложе во время матча, но он тренирует команду, ее контролирует», — сказал Ловчев «СЭ» на благотворительном медиатурнире «Лига Добра», который прошел 25 сентября в деревне Федора Конюхова в Тульской области.

19 сентября сербского тренера дисквалифицировали на месяц во всех турнирах под эгидой РФС. В матче с московским «Динамо» (2:2) 13 сентября он получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес главного арбитра Егора Егорова.