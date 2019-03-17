Евгений Кафельников рассказал, о чем говорил с Каррерой на матче "Спартак" - "Зенит"

Олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" после матча 20-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1), отказался комментировать игру красно-белых. Также он рассказал, о чем они говорили с бывшим тренером красно-белых Массимо Каррерой, который присутствовал на игре.
- Понравилась игра "Спартака"?
- Без комментариев.
- Какие у вас были чувства после гола Глушакова?
- Да хорош. Я не буду комментировать.
- Вы смотрели матч с Каррерой. Он доволен игрой "Спартака"?
- Мы ничего не обсуждали. Сидели просто и разговаривали о жизни.
- "Спартака" как-то касались в беседе?
- О "Спартаке" речи не вели. (Арман Мкртчян)
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