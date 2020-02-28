РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Евгений Фролов: «Отраженный пенальти — стечение обстоятельств»

20:37

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов прокомментировал ничью с «Оренбургом» (1:1) в 20-м туре РПЛ. Голкипер проводил дебютный матч за самарцев и в первом тайме отразил пенальти от своего бывшего клуба. Он получил награду лучшему игроку встречи.

— Обидно упускать победу на последних минутах, — сказал Фролов в эфире «Матч премьер». — Поэтому мы потеряли два очка. Несмотря ни на что, ребята выкладывались, это их награда. Я лишь помогал, старался.

Деспотовича я хорошо знаю, но не догадывался, куда он будет бить, так что отраженный пенальти — стечение обстоятельств.

Крылья Советов — Оренбург

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир