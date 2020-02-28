Евгений Фролов: «Отраженный пенальти — стечение обстоятельств»
20:37
Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов прокомментировал ничью с «Оренбургом» (1:1) в 20-м туре РПЛ. Голкипер проводил дебютный матч за самарцев и в первом тайме отразил пенальти от своего бывшего клуба. Он получил награду лучшему игроку встречи.
— Обидно упускать победу на последних минутах, — сказал Фролов в эфире «Матч премьер». — Поэтому мы потеряли два очка. Несмотря ни на что, ребята выкладывались, это их награда. Я лишь помогал, старался.
Деспотовича я хорошо знаю, но не догадывался, куда он будет бить, так что отраженный пенальти — стечение обстоятельств.
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи