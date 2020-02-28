Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов прокомментировал ничью с «Оренбургом» (1:1) в 20-м туре РПЛ. Голкипер проводил дебютный матч за самарцев и в первом тайме отразил пенальти от своего бывшего клуба. Он получил награду лучшему игроку встречи.

— Обидно упускать победу на последних минутах, — сказал Фролов в эфире «Матч премьер». — Поэтому мы потеряли два очка. Несмотря ни на что, ребята выкладывались, это их награда. Я лишь помогал, старался.

Деспотовича я хорошо знаю, но не догадывался, куда он будет бить, так что отраженный пенальти — стечение обстоятельств.