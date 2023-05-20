Бушманов: «Спартак» сможет выиграть у ЦСКА, если покажет свой лучший футбол"

Ветеран «Спартака» и ЦСКА Евгений Бушманов поделился мнением о предстоящем московском дерби.

«Армейцы сейчас выглядят лучше, чем «Спартак» — это факт. Поэтому фаворитами являются армейцы. Но это не означает, что они обязательно выиграют. Если «Спартак» сыграет в свою силу, и покажет свой лучший футбол, конечно, он может выиграть. Если хозяева выигрывают, то останется очко разницы с ЦСКА. Соответственно, борьба за второе место продолжится. Не думаю, что команды будут осторожничать. Все-таки и «Спартак», и ЦСКА играют активно в атаку в этом сезоне. Склоняюсь к тому, что будет обоюдоострый футбол», — приводит слова Бушманова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.