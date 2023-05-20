Семшов заявил, что «Балтика» заслуженно вышла в РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Чайка» Игорь Семшов прокомментировал выход «Балтики» в РПЛ.

«Любой тренер всегда должен поддерживать свое реноме. Поступательными шагами Сергей добился успехов с «Балтикой». Для него — это новый вызов. Игнашевич добился большого успеха. Для города и для команды выход в РПЛ — большой успех. Инфраструктура у клуба хорошая. «Балтика» заслуженно в РПЛ. Думаю, команда ставит еще задачу выиграть Первую лигу. Весь сезон «Балтика» шла на первом месте. Любая уважающая себя команда будет играть до последнего», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

19 мая «Балтика» досрочно гарантировала себе выход в РПЛ благодаря ничейному результату в матче «Алании» с «Акроном» (0:0). За 3 тура до конца сезона калиниградцы с 64 очками лидируют в турнирной таблице.